Брянцев напугали выпирающие люки на Московском проспекте

Ремонт Московского проспекта удивил брянских водителей.

«Очень радовались жители Второго Брянска новому дорожному покрытию на центральном проспекте. Потом долго ждали, когда заделают люки. И вот случилось. Люки вмонтировали в проспект так, что крышки люков находятся над дорогой», – возмущается в соцсетях житель Брянска Николай Трушин.

«Пока ремонтировали эту злосчастную дорогу, я успела два раза подвеску поменять. И что в итоге, все то же, движение с препятствиями. Видимо, чтоб люки не выпирали, нужно было побольше слой асфальта положить, но, видимо, кто-то решил эти средства положить в свой карман», – пожаловалась еще одна автомобилистка Екатерина.

Брянский общественник Константин Баранов заверил горожан, что «все норм, два сантиметра подравняют финишным слоем асфальта».