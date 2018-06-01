Брянцев напугали выпирающие люки на Московском проспекте
Ремонт Московского проспекта удивил брянских водителей.
«Очень радовались жители Второго Брянска новому дорожному покрытию на центральном проспекте. Потом долго ждали, когда заделают люки. И вот случилось. Люки вмонтировали в проспект так, что крышки люков находятся над дорогой», – возмущается в соцсетях житель Брянска Николай Трушин.
«Пока ремонтировали эту злосчастную дорогу, я успела два раза подвеску поменять. И что в итоге, все то же, движение с препятствиями. Видимо, чтоб люки не выпирали, нужно было побольше слой асфальта положить, но, видимо, кто-то решил эти средства положить в свой карман», – пожаловалась еще одна автомобилистка Екатерина.
Брянский общественник Константин Баранов заверил горожан, что «все норм, два сантиметра подравняют финишным слоем асфальта».
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