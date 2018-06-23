Площадь Партизан в Брянске перекроют из-за футбола

ДТП с участием машин Audi и Chevrolet произошло в областном центре на улице Фрунзе, сообщила группа SmolRoad в Твиттере.

Страшная история произошла в Гагарине Смоленской области в ночь с 22 по 23 июня; 50-летний мужчина насмерть избил женщину 34-х лет, сообщили в региональном следкоме.

Авария с маршруткой и автомобилем «УАЗ» произошла на улице Ново-Московской в областном центре 25 июня, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Проезд транспорта будет закрыт по улицам 25 Сентября и Куриленко в областном центре с 1 июля по 15 августа.

Река холодной воды бежит по улице Рыленкова в областном центре 25 июня, сообщил ГТРК «Смоленск».

Столовая детского лагеря «Соколья гора» попала в «Черный список», об этом сообщил одноименный паблик в соцсети.

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Как сообщает городская администрация, с 15.00 до 20.00 движение и парковку запретят на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской. В это время на площади будут транслировать матч чемпионата мира по футболу FIFA-2018 с участием российской сборной.

25 июня ограничат движение на площади Партизан в Советском районе Брянска.

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