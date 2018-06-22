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Пешеходы рискуют переломать ноги на путепроводе Брянск II

Опубликовано Сегодня, 16:20

На путепроводе Брянск II в Фокинском районе заметили большой провал.

Фото горожане опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что на пешеходной зоне путепровода зияет глубокая дыра, заделывать которую коммунальщики не торопятся.

«3D-рисунки в Брянске, такие вещи знать нужно!» – шутят брянцы. «Капец, сегодня чуть не наступила в этот 3D», – пожаловалась девушка-пешеход.

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