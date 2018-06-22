Пешеходы рискуют переломать ноги на путепроводе Брянск II
На путепроводе Брянск II в Фокинском районе заметили большой провал.
Фото горожане опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что на пешеходной зоне путепровода зияет глубокая дыра, заделывать которую коммунальщики не торопятся.
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