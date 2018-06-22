Пешеходы рискуют переломать ноги на путепроводе Брянск II

Одно из ведущих медицинских учреждений Смоленска, прославившееся за пределами областного центра за оперативность, профессионализм и высокое качество услуг, готовится отметить юбилей.

Клумбу около дома №119 на улице Попова в Смоленске украсил арт-объект в виде семьи аистов, фотоснимок уже появился в паблике «Смоленск Online» в соцсети «ВКонтакте».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что инвестирует 4,6 млрд рублей в увеличение мощности откорма крупного рогатого скота на 70% до свыше 200 тысяч голов единовременно.

40-летний Роман Новиков 23 июня вышел из дома в Москве и собирался отправиться домой в город Гагарин Смоленской области, но так и не доехал, пропал, сообщил паблик «Подслушано Гагарин».

Две иномарки 27 июня столкнулись на проспекте Гагарина в областном центре и перекрыли движение электротранспорта, сообщил паблик drive2_smolensk.

Сотрудники колонии-поселения №7 задержали на «горячем» осужденного, пытавшегося забрать запрещенный предмет из тайника, сообщила пресс-служба областного управления УФСИН.

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