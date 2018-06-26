Из-за Дня партизан и подпольщиков в Брянске ограничат движение и парковку

28 и 29 июня ограничат движение и парковку в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, с 21.00 28 июня до 13.00 29 июня движение парковку запретят на площади Партизан (от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской), по улице Софьи Перовской (от улицы Репина до краеведческого музея) и по улице Репина (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской).

Ограничения связаны с проведением Международного патриотического фестиваля «Партизанскими тропами Брянщины» и мероприятий, посвященных Дню партизан и подпольщиков.