Из-за трансляции футбольного матча в Брянске перекроют движение
1 июля ограничат движение и парковку в Советском районе Брянска.
Как сообщает городская администрация, с 16.00 до 20.00 движение и парковку запретят на площади Партизан – от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской.
Ограничение связано с трансляцией матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с участием сборной России.
Исключение сделают для машин участников мероприятия и оперативных служб.
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