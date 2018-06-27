Из-за трансляции футбольного матча в Брянске перекроют движение

1 июля ограничат движение и парковку в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, с 16.00 до 20.00 движение и парковку запретят на площади Партизан – от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской.

Ограничение связано с трансляцией матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с участием сборной России.

Исключение сделают для машин участников мероприятия и оперативных служб.