«Очень важные персоны»: в Брянске водители уступали утиному семейству

Утиное семейство, переходящее дорогу, спровоцировало затор на улице Флотской в Брянске.

О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы. «Все стоят! На Флотской очень важные персоны! Целая делегация», – сообщает автор фото Екатерина Ястребова.

Пост собрал десятки комментариев растроганных горожан.

Некоторые нашли в ситуации повод для юмора. «Это администрация Москвы стала переселять излишних иностранцев в соседние регионы», «Это, видно, с администрации, приемка новой дороги», «Делегация во главе с губернатором Брянской области А. Богомазом оценила дорожное покрытие на улице Флотской», – пишут они.

Жители Флотской также рассказали, что нередко утки переходят дорогу по пешеходному переходу.



