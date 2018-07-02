В Брянске сняли на видео автохама из правительства
Житель Брянска пожаловался на «хама» – водителя областного правительства.
Видеоролик брянец Алексей Мастеров опубликовал в группе «народного контроля», благодаря которой городские автоинспекторы регулярно штрафуют нарушителей.
По его словам, 26 июня при заезде на кольцо у телецентра водитель Toyota Camry подрезал его. Алексей Матеров догнал его и вышел на «разборки».
«Машина областной администрации. Доказывал, что он прав и хамил. Это такие водители работают в администрации», – возмущается автомобилист.
Он также рассказал, что водитель облправительства «бил в грудь, что он прав».
«А я такой нехороший. Было бы хорошо, чтобы это видео его руководство увидело. А по щам ему дай, так еще и виноватым будешь», – рассуждает он.
Теперь в дорожном конфликте предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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