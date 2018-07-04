В ночь на субботу в Брянске пройдут сплошные проверки
7 июля в Брянске пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 2.00 до 2.30 сотрудники ДПС будут дежурить у перекрестка улиц Литейной и XXII Съезда КПСС в Бежицком районе.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
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