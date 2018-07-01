7 июля из-за футбола в Брянске перекроют движение

На 10 дней в Смоленске откладывается ремонт теплосетей по улицам Рыленкова и Попова, в связи с этим переносится и отключение горячей воды, сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра».

Житель Смоленска пожаловался на перевозчика, который допускает нахождение на линии маршрутки с запахом газа, сообщил паблик «Черный список. Смоленск».

Смолянка рассказала в соцсети историю о нападении диких собак на ее младшего брата, сообщил паблик «Новая Королевка. Смоленск».

Иномарка BMW врезалась в отечественный автомобиль «Жигули» на улице Кашена в областном центре 6 июля, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Возгорание в подъезде жилого многоэтажного дома, расположенного на улице Петра Алексеева в областном центре, случилось днем 6 июля, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Как сообщает городская администрация, движение и парковку запретят с 19.00 до 23.30 на площади Партизан – от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской.

Напомним, в субботу на площади Партизан организуют публичный просмотр матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу с участием сборной России.

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