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На трассе Брянск – Орел ограничили движение

Опубликовано Сегодня, 17:40

Движение на трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь ограничили до 1 октября.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск», временные ограничения действуют в связи со строительством дороги А-141 Орел – Брянск до магистрали «Украина» на участке км 18+102 – км 27+024 (обход Нарышкино).

Скоростной режим на участках км 17+189 – км 18+397, км 26+795 – км 27+630 ограничивается в соответствии со схемами организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.

Габаритные параметры по ширине составляют 3,5 метра. Ограничений по нагрузкам на ось и общей массе не предусматривается.

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