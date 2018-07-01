На трассе Брянск – Орел ограничили движение
Движение на трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь ограничили до 1 октября.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск», временные ограничения действуют в связи со строительством дороги А-141 Орел – Брянск до магистрали «Украина» на участке км 18+102 – км 27+024 (обход Нарышкино).
Скоростной режим на участках км 17+189 – км 18+397, км 26+795 – км 27+630 ограничивается в соответствии со схемами организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.
Габаритные параметры по ширине составляют 3,5 метра. Ограничений по нагрузкам на ось и общей массе не предусматривается.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
Более трёх тысяч жителей Брянской области пользуются услугами мобильной связи от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность в регионе: только в июне 2018 года SIM-карты цифрового провайдера приобрели 400 человек. Почти все они подключили сотовую связь в дополнение к другим услугам компании.
В Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжают проводить летнюю ремонтно-путевую кампанию, направленную на обеспечение безопасности перевозок. До 27 июля ремонтные работы пройдут на Жуковском направлении. Они ведутся по рабочим дням.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.