Завершается ремонт дороги по улице Флотской в Брянске

Капитальный ремонт дороги по улице Флотской в Бежицком районе Брянска вышел на финишную прямую.

В последний раз дорогу ремонтировали 10 лет назад.

В этом году муниципальный контракт с подрядчиком – ООО «СпектрБрянскСтрой» – заключили в начале мая.

Как сообщили в городской администрации, в этом году муниципальный контракт с подрядчиком – ООО «СпектрБрянскСтрой» – заключили в начале мая.

На данный момент все работы по ремонту дорожного полотна завершены – всего отремонтировано 2,8 километра. Сейчас дорожники наносят разметку. Также на Флотской установят новые дорожные знаки.