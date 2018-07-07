На Московском проспекте в Брянске забыли сделать заездной карман
Водители недовольны ремонтом Московского проспекта в Фокинском районе Брянска.
На остановке «Брянск II» дорожники не сделали заездной карман. В результате автомобилисты вынуждены простаивать в пробках на загруженном участке.
«Что сложного – снести эти ненужные ларьки или убрать в сторону и закатать в асфальт. Что за дебилизм», «И светофор там в часы пик работает неправильно. Как специально, чтобы создавать пробку!» – возмущаются в соцсетях горожане.
«Сделайте карман уже наконец! Глава города и мэр, обратите внимание на это, пожалуйста!» – просят брянцы мэра Александра Макарова и главу Брянска Александра Хлиманкова.
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