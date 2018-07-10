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Полосы Московского проспекта Брянска стыкуют битумной лентой

Опубликовано Сегодня, 18:20

При ремонте Московского проспекта в Брянске вновь используют битумную ленту.

Как сообщает городская администрация, стыковка швов производится с применением битумной ленты, которая хорошо зарекомендовала себя при прошлогоднем ремонте.

Тогда дорожники отремонтировали участок от кольца мясокомбината до путепровода протяженностью 5,3 километра. В этом году подрядчик ремонтирует участок длиной 3,8 километра – от улицы Белорусской до моста через реку Десну.

Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – работы выполнены на 60%.

Дорожники работают по ночам, отметили в мэрии.

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