Полосы Московского проспекта Брянска стыкуют битумной лентой

При ремонте Московского проспекта в Брянске вновь используют битумную ленту.

Как сообщает городская администрация, стыковка швов производится с применением битумной ленты, которая хорошо зарекомендовала себя при прошлогоднем ремонте.

Тогда дорожники отремонтировали участок от кольца мясокомбината до путепровода протяженностью 5,3 километра. В этом году подрядчик ремонтирует участок длиной 3,8 километра – от улицы Белорусской до моста через реку Десну.

Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – работы выполнены на 60%.

Дорожники работают по ночам, отметили в мэрии.