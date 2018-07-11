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В ночь на субботу в Брянске будут ловить пьяных водителей

Опубликовано Сегодня, 08:30

В ночь на 14 июля ГИБДД проведет в Брянске сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с 2.00 до 2.30 проверки пройдут у дома № 30 по улице Флотской.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

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