Брянских водителей просят делать самомассаж в жару

ГИБДД Брянска просит водителей соблюдать осторожность в жару.

На этой неделе в регионе установилась жаркая погода. В ГИБДД водителям напомнили о соблюдении дополнительных мер безопасности при управлении транспортом.

«Жара может пагубно сказываться на нашем самочувствии и концентрации внимания за рулем», – отмечают в Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют выпить перед поездкой таблетку глицина и регулярно делать остановки.

«Как только стали уставать, с силой нажмите на точку посередине между бровей и массируйте минуты две – это даст энергию», – сообщает ГИБДД Брянска.

Также водителей просят пить достаточно жидкости, не напирать на сладкую и жирную пищу, опрыскивать лицо минеральной водой, а также использовать специальные солнцезащитные очки.