В Брянске отремонтировали дорогу к Центральному кладбищу
В Брянске завершился ремонт дороги по улице 2-й Почепской в Советском районе.
Как сообщили в городской администрации, капитальный ремонт охватил участок протяженностью 400 метров от дома №37 до Центрального кладбища.
Необходимость в ремонте возникла после того, как в прошлом году въезд на Центральное кладбище перенесли с улицы Красноармейской на 2-ю Почепскую. Тогда местные жители обратились в мэрию с просьбой привести улицу в нормативное состояние.
В этом году на капитальный ремонт дорог, начавшийся в апреле, выделено более 250 миллионов рублей. По данным мэрии, уже отремонтированы дорога от Октябрьского моста до улицы Комарова, по улице Никитина (от улицы Красный Маяк до улицы 2-й Мичурина), участок от развязки по улице Рылеева до моста через Снежеть, развязка в районе Литейного моста и улица Флотская.
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