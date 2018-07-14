Из-за ремонта в Навле на четыре дня закроют переезд

Ремонт самых проблемных ливневок Смоленска может стоить городскому бюджету немалых средств - все они расположены в зоне культурно-археологического слоя, сообщает Smollenta.ru

Активисты смоленского приюта для бездомных животных Натальи Беликовой организовали на краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор средств для строительства вольеров и забора и просят смолян о помощи, сообщает Smollenta.ru

В Смоленске полным ходом идет благоустройство парка 1100-летия Смоленска. По завершении всех работ здесь появится смотровая площадка, беседки и велодорожки, сообщает Smollenta.ru

В Смоленской области продолжается расследование дела депутата облдумы и директора завода «Авангард» Константина Горелова. 16 июля, по решению суда, его заключили под стражу, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В Смоленске 17 июля из-за ремонтных работ на сетях «Горводоканала» холодную воду отключат на семи улицах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Житель Гагарина, из ревности убивший своего соперника, на 10 лет отправится в колонию строгого режима. Соответствующий приговор судом уже вынесен, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Как сообщает областная ГИБДД, проехать по переезду нельзя будет с 9.00 до 17.00 26, 27, 30 и 31 июля. Ограничения связаны с ремонтом асфальта. Объехать участок можно будет через путепровод 421 км пк7.

Железнодорожный переезд 423 км станции Навля закроют для движения на четыре дня.

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