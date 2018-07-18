На кольце у «Полтинника» в Брянске сфотографировали «яжемать» с коляской

Женщина с коляской на оживленном кольце в Брянске оказалась в центре внимания.

Фото с места события очевидцы выложили в соцсетях «Яжемать», – сообщают они.

На снимке видно, что женщина с детской коляской пытается перейти дорогу по кольцу у «Полтинника».

«Как она вообще там оказалась? Это ж сперва нужно было туда попасть, чтобы потом перейти», – недоумевают горожане.

Брянский автомобилист-общественник Константин Баранов призвал не судить женщину. «Дай бог каждому не попасть в такую ситуацию, чтобы не пришлось с коляской через дорогу бегать. А что там и как на самом деле было, трудно судить и не нам», – написал он.