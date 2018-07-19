Почти 6% брянцев игнорируют ремни безопасности

Почти 6% жителей Брянской области не пристегиваются ремнями безопасности.

Промежуточные итоги опроса опубликованы на сайте областной Госавтоинспекции. На сегодняшний день в нем приняли участие 336 человек.

258 из них (76,79%) всегда пристегиваются в авто, 59 (17,56%) – редко, 19 человек (5,65%) заявили о том, что игнорируют ремни.

Анонимный опрос жителей региона продолжается.