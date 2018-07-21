Брянцы просят переименовать затопленный переулок Пилотов в переулок Моряков

Переулок Пилотов в Советском районе Брянска вновь затопило во время ливня.

Как сообщают в соцсетях местные жители, дворы и дороги по переулку Пилотов ушли под воду в субботу, 21 июля. На одном из сделанных очевидцами фото видно, как босой водитель по огромной луже обреченно бредет к припаркованной машине, колеса которой ушли под воду.

«Аки святой», – отмечают интернет-пользователи. Брянцы также предлагают городским властям переименовать «многострадальный», регулярно затапливаемый во время дождей переулок Пилотов в переулок Моряков.

Напомним, в июне глава Брянска Александр Хлиманков сообщил о том, что «очень переживает за всех жильцов» переулка Пилотов. Он пообещал начать строительство ливневки здесь уже в этом году.