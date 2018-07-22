Литейный мост в Брянске пугает водителей темнотой и накренившимся столбом

В Вязьме на месте аварийного бывшего здания подросткового спортклуба по адресу Юбилейная, 21, после сноса старой постройки планируется возвести новый спортзал, сообщила глава Вяземского района Инна Демидова.

В Смоленской области в соответствии с принятым 3 июля федеральным законом «О внесении изменений в статью 72 УК РФ» каждому восьмому осужденному могут сократить срок лишения свободы, сообщает региональное УФСИН.

На Старой смоленской дороге водители массово нарушают ПДД. На YouTube появился ролик с видеорегистратора.

В Смоленской области 31 июля в деревне Проверженка Починковского района пройдет Всероссийский День льняного поля – 2018, сообщает обладминистрация.

СМУП «Горводоканал» просит жителей Смоленска помочь в мониторинге состояния канализационных колодцев и сообщать об открытых люках.

В Смоленске по подозрению в коррупции задержали бывшего начальника департамента Смоленской области по образованию и науке Николая Колпачкова. Об этом стало известно 24 июля.

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Как сообщают горожане в соцсетях, на мосту над проезжей частью нависла накренившаяся электроопора.

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