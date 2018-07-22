Литейный мост в Брянске пугает водителей темнотой и накренившимся столбом
В Брянске автомобилисты жалуются на опасный Литейный мост.
Как сообщают горожане в соцсетях, на мосту над проезжей частью нависла накренившаяся электроопора.
«Столб старый, склонился на проезжую часть, вероятность ЧП очевидна, не дай бог!» – предупреждает автор фото.
Автомобилисты отмечают, что столб уже «не первую неделю стоит».
«Ждем трупов потом исправят», «Еще этот мост ночью в кромешной тьме!» – также сообщают они.
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