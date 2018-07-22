В Брянске пытаются прочистить ливневку времен СССР
В Брянске пытаются спасти дороги от затопления.
Как сообщает городская администрация, в областном центре ведутся «текущие работы по прочистке ливневой канализации».
Ее протяженность составляет около 30 километров, из них 10 километров пролегают по территории Советского района.
«Силами работников дорожного управления города Брянска такие работы периодически проводятся накануне сильных дождей, а также после выпадения обильных осадков. Вся канализационная система прочищается от крупного и мелкого мусора, пескосмета», – пояснили в горадминистрации.
24 июля работы велись на проспекте Станке Димитрова.
«В обычное время очисткой занимаются по одной бригаде в каждом районе. В период выпадения осадков в Советском и Бежицком районах работают по три бригады, в Володарском и Фокинском – по две», – также отметили в горадминистрации.
Напомним, ранее в мэрии заявили о том, что последние ливни оказались для Брянска «слишком мощными» и за последние 20 лет в городе проложили всего 2 километра ливневой канализации.
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