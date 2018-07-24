В Брянске пройдут три сплошные проверки
ГИБДД устроит три сплошные проверки водителей в Брянске.
По данным городского ОГИБДД, проверки пройдут 27, 28 и 30 июля в Володарском, Бежицком и Советском районах.
27 июля с 7.20 до 7.50 автоинспекторы будут дежурить у детсада № 114 «Чебурашка» по улице Кольцова, 1. Цель проверок – контроль за соблюдением правил при перевозке детей.
28 июля с 2.00 до 2.30 проверки пройдут у дома № 323 по улице Бежицкой. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.
30 июля с 5.30 до 6.00 у дома № 10 по улице Калинина сотрудники ГИБДД также будут выявлять нетрезвых автомобилистов.
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