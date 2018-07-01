Из-за Дня ВМФ в Брянске перекроют движение
29 июля в Брянске ограничат движение транспорта.
Как сообщает городская администрация, с 7.00 до 17.00 проехать нельзя будет от дома № 1 по улице Речной до въезда на пляж у железнодорожного вокзала Брянск I на левом берегу Десны.
Ограничения связаны с празднованием Дня Военно-морского флота России.
Исключение сделают для автомобилей участников мероприятия и оперативных служб.
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