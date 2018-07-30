В Белых Берегах в ямы на дорогах высадили цветы
Активисты украсили ямы на разбитых дорогах в Белых Берегах цветочными композициями.
Об этом сообщает группа поселка в соцсети.
«Проезжая по Белым Берегам, мы были приятно шокированы, кто-то заделал ямы, вырытые дорожниками, не совсем обычным способом. В ямах растут цветы!!! Действительно, перед подготовкой к ямочному ремонту поселковых дорог, а именно проходом фрезой выбоин, прошло уже два месяца. Разве наши Белые Берега не достойны заделки дорог, задались местные активисты вопросом? Видимо, про нас забыли! Но кому-то просто-напросто надоело на это смотреть и гробить подвеску машины, проваливаясь в эти ямы, а кому-то обидно, что родной поселок обходят стороной. И этот кто-то решил создать эстетическую красоту, посадив цветы вместо вырытых страшных ям. Теперь хотя бы «приятно глазу» смотреть на наши дороги! Ай да Белые Берега!» – говорится в сообщении.
«Огромное спасибо неравнодушным белобережцам за ямочный ремонт, как смогли, так и заделали ямы! А нашей администрации должно быть стыдно за свое бездействие!!!» – пишут жители поселка.
Белобережцы также сообщают, что чиновники убрали цветы с дороги «очень оперативно», несмотря на то что «цветы в ямах – это красиво».
«Но, видимо, для кого-то ямы в асфальте прекраснее – так привычнее», – считают они.
Новости регионов
|« Август 2018 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
Телекоммуникационными услугами от «Ростелекома» уже пользуются жители 30 тысяч частных домов в 39 населённых пунктах Брянской области. За первое полугодие 2018 года «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным доступом в интернет 10 тысяч домов в 11 городах и сёлах региона. Для этого провайдер провёл оптику в частные дома по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).
Московский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (МТЦФТО) продолжает развивать сервис по перевозке инертных грузов для региональных дорожных предприятий по закольцованным маршрутам, которые повышают надежность и сроки доставки грузов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.