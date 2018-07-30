В Белых Берегах в ямы на дорогах высадили цветы

Активисты украсили ямы на разбитых дорогах в Белых Берегах цветочными композициями.

Об этом сообщает группа поселка в соцсети.

«Проезжая по Белым Берегам, мы были приятно шокированы, кто-то заделал ямы, вырытые дорожниками, не совсем обычным способом. В ямах растут цветы!!! Действительно, перед подготовкой к ямочному ремонту поселковых дорог, а именно проходом фрезой выбоин, прошло уже два месяца. Разве наши Белые Берега не достойны заделки дорог, задались местные активисты вопросом? Видимо, про нас забыли! Но кому-то просто-напросто надоело на это смотреть и гробить подвеску машины, проваливаясь в эти ямы, а кому-то обидно, что родной поселок обходят стороной. И этот кто-то решил создать эстетическую красоту, посадив цветы вместо вырытых страшных ям. Теперь хотя бы «приятно глазу» смотреть на наши дороги! Ай да Белые Берега!» – говорится в сообщении.

«Огромное спасибо неравнодушным белобережцам за ямочный ремонт, как смогли, так и заделали ямы! А нашей администрации должно быть стыдно за свое бездействие!!!» – пишут жители поселка.

Белобережцы также сообщают, что чиновники убрали цветы с дороги «очень оперативно», несмотря на то что «цветы в ямах – это красиво».

«Но, видимо, для кого-то ямы в асфальте прекраснее – так привычнее», – считают они.





