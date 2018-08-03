В Дятьковском районе устроили облаву на тонированные машины

В Дятьковском районе прошло профилактическое мероприятие «Тонировка».

Как сообщает областное УМВД, в операции были задействованы восемь сотрудников ОГИБДД МО МВД «Дятьковский». За три дня автоинспекторы выявили 22 административных нарушения.

14 водителей предпочли расстаться с тонировкой на месте, восемь получили требования о прекращении противоправных действий.