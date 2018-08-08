11 августа в Брянске пройдут сплошные проверки

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, инвестировал свыше 7 млрд рублей в строительство новых ферм КРС в Тульской, Калининградской, Смоленской, Калужской, Курской областях с начала 2018 года, увеличив число животноводческих площадок в регионах на 9% - до 86. Инвестиции включают затраты на животных, строительно-монтажные работы, закупку техники и освоение земель.

Автомобилист на машине «ВАЗ 2107» получил травмы, угодив в аварию 9 августа в Духовщинском районе Смоленской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Жительница Смоленской области, находившаяся в положении, получила смертельные травмы во время аварии, которая случилась с автомобилями LADA Kalina и Hyundai Solaris 10 августа, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Как сообщает городская автоинспекция, проверки пройдут с 2.00 до 2.30 у железнодорожного переезда по улице Ульянова в Бежицком районе.

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