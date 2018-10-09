«Бог парковки всех переплюнул». В Брянске становится больше «автохамов»
В одной из соцсетей появилась фотография, на которой запечатлели очередного «бога» парковки.
На снимке видно, что владелец поставил свой транспорт прямо у подъездной двери. Зайти в дом, пожаловались местные жители, просто невозможно.
Возмущенные пользователи прокомментировали ситуацию по-своему, заявив, что с каждым днем в Брянске становится все больше и больше «автохамов».
«Кирпич с бумажкой на капот, если голова на плечах есть – поймет», - поделился Кирилл Калашников.
«Впереди авто место есть. Если он так не для погрузки/разгрузки стоит - можешь, поступить, как советовали выше», - пошутил пользователь под ником Барак Обама.
«Большинство так машины ставит, чтобы что-то украсть из заведения. Ну или загрузиться», - прокомментировал Дмитрий Каркавцев.
Напомним, в Брянск прибыл «мастер» парковки.
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