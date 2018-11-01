Переезд на улице Уральской в Брянске собираются закрыть

9 ноября в Фокинском районе Брянска будет закрыт железнодорожный переезд на улице Уральской около Дизельного завода.

По словам специалистов, такие меры предпримут в связи с приведением в порядок пути. Проезд ограничат с восьми утра до пяти вечера.

Как сообщили в пресс-службе Фокинской райадминистрации, легковушки могут объехать этот участок через улицу Белобережскую и Московский проспект.