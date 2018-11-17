Работу снегоуборочных машин в Брянске отслеживает система ГЛОНАСС

На два года в тюрьму может угодить водитель, который сбил в Смоленске трехлетнего ребенка, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

Выйти на масштабную борьбу со снежными заносами на дорогах городские коммунальщики были вынуждены в выходные, когда в Брянске прошел первый снегопад. В первую очередь основные магистрали города посыпали песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование накатов. Для обработки дорог потребовалось около 600 кубических метров реагента.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

Почта Банк поможет брянцам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома» Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь жители Брянской области могут купить мобильную технику в кредит или в рассрочку без посещения банковского отделения.

Расписание пригородных поездов на участке Брянск – Жуковка изменится в средине ноября в связи с ремонтом пути В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. В средине ноября ремонт пути запланирован на однопутном перегоне Сельцо – Ржаница Жуковского направления.

Министерство энергетики РФ подтвердило готовность МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Александром Новаком, опубликован на официальном сайте министерства энергетики - https://minenergo.gov.ru/node/13112. Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.

