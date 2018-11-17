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Движение по улице Камозина восстановили в Брянске

Опубликовано Сегодня, 17:13

Движение по улице Камозина восстановили в БрянскеРемонт улицы Камозина в Бежицком районе Брянска завершился в минувшие выходные, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке от городской больницы №1 до улицы Ульянова срезали верхний слой старого асфальта и уложили новое покрытие на площади 6,6 тысячи квадратных метров. Кроме этого на ремонтируемом участке поменяли плиты перекрытий 45 смотровых колодцев коммунальных сетей. Все колодцы, по сообщению городских властей, как того требуют правила, подняты до уровня асфальта.

При ремонте улицы Камозина дорожники впервые применили специальную добавку ДАД-ТА. Она позволяет укладывать асфальт при более низких температурах, не теряя качества работ.

Движение по улице полностью восстановлено.

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