Движение автомобилей ограничат на улице Вали Сафроновой в Брянске

В связи с проведением работ на газопроводе В Советском районе Брянска на два дня ограничат движение автомобилей.

Проезд закроют на улице Вали Сафроновой на участке проезжей части от улицы 3-го Июля до улицы Бондаренко.

Движение транспорта ограничат с девяти часов утра 23 ноября до шести часов вечера 24 ноября.