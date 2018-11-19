Пенсионерка получила ушиб ноги в брянском автобусе

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?

Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.

Женщина обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили о происшествии в дорожную полицию. По словам пострадавшей, она около 9:40 упала в автобусе ЛИАЗ, который в этот момент находился около дома 1-а по улице Лермонтова в пригородном поселке Большое Полпино. Автобус следовал по маршруту №16.

Пенсионерка 62 лет получила травму 20 ноября, упав в пассажирском городском автобусе в поселке Большое Полпино, сообщает отдел ГИБДД по городу Брянску.

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