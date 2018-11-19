Женщина-пешеход попала под машину в Карачеве

ДТП, в котором получила травмы женщина-пешеход, произошло во вторник, 20 ноября, в райцентре Карачев Брянской области, информирует пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась на улице Первомайской в половине восьмого вечера. Женщину, по данным полиции, сбил ВАЗ-21102, когда она пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

У 49-летней пострадавшей медики диагностировали ушибы лба и обеих ног. После оказания медпомощи ее отпустили домой, назначив лечение.