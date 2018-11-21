Женщина на Fiat Ducato насмерть сбила пенсионерку в Брянской области

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?

Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.

Напомним, что днем ранее женщина-пешеход попала под машину в Карачеве.

ДТП произошло на 147-м километре автодороги в 7.40. За рулем сбившего пенсионерку Fiat Ducato находилась женщина 52 лет.

Женщина 78 лет погибла под колесами машины на трассе Орел – Брянск – Смоленск 21 ноября, сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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