Женщина на Fiat Ducato насмерть сбила пенсионерку в Брянской области
Женщина 78 лет погибла под колесами машины на трассе Орел – Брянск – Смоленск 21 ноября, сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.
ДТП произошло на 147-м километре автодороги в 7.40. За рулем сбившего пенсионерку Fiat Ducato находилась женщина 52 лет.
Пешеход погиб на месте от полученных травм.
Напомним, что днем ранее женщина-пешеход попала под машину в Карачеве.
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