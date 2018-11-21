В Советском районе Брянска перекроют движение на два дня

Правоохранители Смоленска завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло с участием Audi 80 12 августа в областном центре.

18 ноября в жилом доме на улице Карла Маркса в поселке Холм-Жирковский произошел пожар, пострадала женщина.

Полиция Смоленска задержала ранее судимого 41-летнего мужчину, который подозревается в убийстве.

На минувшей неделе губернатор Смоленской области встретился с главой правительства Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического развития Смоленской области, требующих решения на федеральном уровне.

Каких договоренностей добился Алексей Островский на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, на которой обсуждалось развитие АПК Смоленщины?

Другой ключевой темой стала разработка Программы развития Нечернозёмной зоны РФ. Смоленская область - один из 13 регионов Центрального Нечерноземья. Природные условия здесь значительно затрудняют ведение сельского хозяйства, делают производство более затратным.

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Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.

Участок проезжей части напротив домов №75 и №62 будет закрыт для проезда с 9.00 23 ноября до 18.00 24 ноября. В это время на улице будут монтировать газопровод-ввод среднего давления.

Движение по улице Вали Сафроновой на два дня перекроют в Брянске в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба брянской городской администрации.

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