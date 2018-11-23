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Пожилой водитель сбил девушку на переходе в Брянской области

Опубликовано Вчера, 13:58

Автомобиль ВАЗ-21310 сбил 17-летнюю девушку на 133-м километре автодороги, связывающей  Орел, Брянск и Смоленск, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером в пятницу, 23 ноября. Около половины шестого девушка попала под машину, переходя поезжую часть по нерегулируемому переходу.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом таза, травму головы и сотрясение мозга. Девушку достали в областную больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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