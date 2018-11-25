В Брянске ограничат движение и парковку на трех улицах

Три брянские улицы окажутся закрыты для автомобилистов в связи с проведением в городе Форума приграничных территорий Беларуси и России.

Движение транспорта и парковку машин ограничат с восьми часов вечера 27 ноября до половины шестого вечера 29 ноября.

Речь идет об участке проезжей части на бульваре Гагарина, от проспекта Ленина до площади Карла Маркса. Также движение ограничат на улице Карла Маркса, на участках от улицы Фокина до бульвара Гагарина и от здания гостиницы «Центральной» до здания Брянской облдумы.

Помимо этого, временно ограничат парковку и стоянку автомобилей на нечетной стороне улицы Горького в районе дома №29.

Водителей просят использовать альтернативные пути объезда.