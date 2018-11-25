Микроавтобус снес светофор в Брянске, пострадала женщина
Микроавтобус Renault Master снес стойку светофора на улице Щукина в Советском районе Брянска вечером 25 ноября, сообщает городской отдел ГИБДД.
ДТП произошло около 22:40. Предварительно установлено, что 35-летний водитель не справился с управлением.
Позднее стало известно, что во время инцидента пострадала женщина. Она обратилась в больницу уже ночью. У нее диагностировали перелом грудного позвонка.
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