В Брянске продлили ограничение движения транспорта на улице Спартаковской
Проезд по улице Спартаковской в Брянске оставят закрытым до 30 ноября.
Движение закрыто на участке дороги от улицы Карачижской до улицы Урицкого, гден сейчас ведется ремонт канализационного коллектора.
Городские власти просят водителей заранее продумывать маршруты своих поездок.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
В скором времени она будет запущена в Брянской области.
«Ростелеком» начал оказание в Москве услуги для бизнеса «Управляемый сервис печати».
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области
Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.