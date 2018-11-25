В Суземке закроют проезд автомобилей на железнодорожном переезде
Железнодорожный переезд 489 километр на станции Суземка закроют для проезда автомобилей 29 ноября.
Ограничение движения продлится с девяти часов утра до пяти часов вечера.
По данным УГИБДД, движение транспорта будет осуществляться через переезд 487 километр.
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