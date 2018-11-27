На улице Новозыбковской в Брянске перекроют движение
Движение автомобилей по улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска покроют с четверга, 29 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Ограничение вводится на время работ по прокладке ливневой канализации в районе домов №90 и №92. Дорогу откроют для машин, когда работы будут завершены, точная дата не указывается.
«Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда», - обращается администрация к жителям областного центра.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Четыре вопроса о рекламе
На прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов от читателей колонки Брянского УФАС России. Вот ответы на них.
Количество пользователей услуги «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» в Брянской области превысило 35 тысяч. Более половины из них пользуются сервисом «Управление просмотром», чтобы пересматривать интересные эпизоды, ставить эфир на паузу и смотреть пропущенные серии любимого фильма.
В ноябре 2018 г. в Брянском регионе Московской железной дороги отмечается историческая дата – 150-летие начала железнодорожного сообщения на Брянщине. В свете этого события пройдет ряд торжественных и праздничных мероприятий, посвященных истории и развитию железнодорожной отрасли в регионе.
Брянские энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения жителей Тверской области
Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.