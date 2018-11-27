На улице Новозыбковской в Брянске перекроют движение

Движение автомобилей по улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска покроют с четверга, 29 ноября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничение вводится на время работ по прокладке ливневой канализации в районе домов №90 и №92. Дорогу откроют для машин, когда работы будут завершены, точная дата не указывается.

«Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда», - обращается администрация к жителям областного центра.