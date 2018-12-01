В Советском районе ограничат проезд транспорта

Парковка транспорта на территории, которая прилегает к площади Ленина от дома №37 до №39 по проспекту Ленина в Советском районе, будет ограничена с десяти вечера 27 декабря.

Ограничение продлится до трех дня 28 декабря. Такая мера связана с проведением торжественной церемонии вручения ключей от новых автобусов для Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Кроме этого, ограничат парковку автомобилей от дома №34 по улице Емлютина до проспекта Ленина (чётная сторона). Исключение сделают для транспортных средств участников мероприятия и автомобилей оперативных служб.