Брянских водителей будут проверять на трезвость

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

Житель Смоленска ответит в суде за надругательство и убийство ребенка.

Главная ночь года плавно перейдет в длинные новогодние каникулы. Когда будут съедены оливье и «под шубой», возникнет вопрос: «Чем еще можно заняться в новогодние каникулы?» Предлагаем топ-5 вариантов для проведения зимнего отдыха — полезного, интересного и недорогого.

26 декабря на трассе «Плоское – Приволье – Ордовка – Комиссарово – Сутоки» в Смоленской области случилась авария с участием Renaut, погиб 49-летний мужчина.

Для удобства смолян в новогоднюю ночь организуют дополнительное движение трамваев по маршрутам № 2 «ул. П. Алексеева - ул. Багратиона» и № 4 «ул. П. Алексеева - мкр.Ситники».

Мероприятия пройдут на улице Пушкина около стадиона «Партизан» с половины второго ночи до двух часов. Работники ГИБДД будут пресекать нарушения, которые связаны с управлением транспортом в нетрезвом состоянии и отказом от прохождения медицинского освидетельствования.

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