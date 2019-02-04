В деревню Радица «заблокирован» въезд

Жители деревни Радица Брянской области пожаловались в соцсетях на дороги, которые, по их мнению, стали похожи на снежные руины; больше всего возмущений у местных вызвал въезд в населенный пункт.

Подтверждающее фото опубликовали очевидцы. На снимке видно, что дороги пытались чистить, а потом решили оставить затею, мол, в селе так сойдет.

«Больше терпеть нет сил. Вот так в Радице чистят дороги! Куда смотрит администрация? Выезд полностью заблокирован», - поделился анонимный автор.

По словам пользователей сети, такая ситуация сейчас не только в районах области, но и в Брянске.

«В Бежице так же», - рассказал Даня Самойлов.

«Лодки готовьте...» - пошутил Виктор Песня.

«А Орджоникидзе за зиму ни разу не чистили», - сообщил Андрей Еньшин.