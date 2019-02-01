В Брянске на улице 22 съезда есть «полоса препятствий»
Жители Брянска пожаловались на дорогу на улице 22 съезда, состояние которой оставляет желать лучшего.
Фото проезжей части опубликовали в соцсети. На снимке видно, что трасса вся в ухабах и выбоинах. По такой дороге, поделился автор поста, приходится каждый день ходить на работу и обратно.
«Весной вода и ямы, колеса можно оставить. Летом такая же ситуация. Зимой снегом забиваются ямы, но стоит потеплеть, и ямы все, как на ладони. Это улица 22 Съезда КПСС», - рассказал брянец.
Пользователи сети порекомендовали автору обратиться в профильные службы, а не жаловаться в соцсетях.
«Моему удивлению нет предела», - прокомментировала Наталья Логвинова.
«Это вроде, как промзона. Что вы хотели? Зачем здесь плакать? Там всегда такая дорога была», - добавил Даниил Самойлов.
«Хоть зона отчуждения, дорога находится в ведении города, и на ней есть поток авто, которые едут домой и на работу», - ответил аниилу Владимир и подчеркнул, мол, это означает, что проезжая часть должна быть в порядке.
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