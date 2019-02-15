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На Первомайском мосту в Брянске образовалась огромная пробка

Опубликовано Сегодня, 15:55

19 февраля в Бежицком районе областного центра образовался большой затор из автомобилей, причина – перекрыт Первомайский мост.

После часа дня в Брянск завезли балки для монтажа пролетов на Первомайском мосту. В связи с этим объект частично перекрыли для движения транспорта. По этой причине на дороге образовались пробки.

«Бежицкий мост перекрыт, большая пробка», - сообщил Александр Хольченков.

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