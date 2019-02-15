На Первомайском мосту в Брянске образовалась огромная пробка

51-летний мужчина получил ожоги во время возгорания, которое случилось 15 февраля в одной из квартир многоэтажки на улице Черняховского города Смоленск.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 31-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Улица Николаева около дома №30 в областном центре превратилась в «веселые горки», об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

17 февраля в Ярцеве на улице Пугачева в жилом доме загорелась квартира, пострадал один человек.

18 февраля в деревне Клушино Гагаринского района случился пожар в жилом доме, есть пострадавший.

После часа дня в Брянск завезли балки для монтажа пролетов на Первомайском мосту . В связи с этим объект частично перекрыли для движения транспорта. По этой причине на дороге образовались пробки.

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