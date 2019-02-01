В Брянске в объектив попало авто «царицы»

Очередная «автохамка» попала в объектив фотокамеры одного из брянских очевидцев; снимок, на котором запечатлена иномарка, припаркованная с нарушением правил дорожного движения, уже в соцсети.

Инцидент произошел 21 февраля на Ульянова 132. Хозяйка автомобиля с крутыми номерами оставила свой транспорт, перегородив вход в аптеку.

«Ульянова 132, зачем далеко ходить? Можно ж подъехать! Приехала в аптеку!» - поделился анонимный автор.

«Ну приехала она, вам то что? Или все-таки зависть?» - спросила от незнания пользователь Дарья.

«При чём тут зависть, у меня тоже машина хорошая, тут человечность, я бы тоже мог по тротуарам ездить! Но почему-то я так не делаю!» – ответил Дарье Иван Белов и добавил, что подобные фотофакты о «царях» и «царицах» выкладывать в сеть просто необходимо, поскольку сотрудники ГИБДД сразу реагируют и привлекают нарушителей к ответственности.