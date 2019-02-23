В Брянске на Новом городке «зебра прилегла на бок»

25 февраля в областном центре в Новом городке упал дорожный знак «Пешеходный переход», фото в сети опубликовали очевидцы.

На снимке запечатлен знак «зебры», зависшей прямо над тротуаром. По словам местных жителей, в этом районе постоянно такое происходит.

«Ну и? Бывает. Знак устал стоять, решил полежать», - прокомментировала Людмила Гладченкова.

«Новый городок - проблемы старые», - добавил Павел Семенцов.

«Я надеюсь, автор сообщил в ГИБДД, так как над каждым знаком поставить камеру невозможно», - написал Сергей Мирошниченко.

Напомним, в Климово «загрустил» светофор.