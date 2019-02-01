В Володарском районе образовался большой затор
28 февраля в областном центре в Володарском районе на проезжей части создалась пробка, очевидцы сообщили две причины ситуации.
«Типичная пробка, Володарка, в сторону Калинина», - поделился Игорь Тимошин.
По словам одних свидетелей, затор образовался из-за ДТП.
Другие утверждают – всему виной дорожные работы.
«Ждём дорогу от кольца на Мэтро», - прокомментировал Алексей Лукичев.
Напомним, 19 февраля в областном центре создался затор около Первомайского моста.
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